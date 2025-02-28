В черном жакете и золотых украшениях: герцогиня Софи посетила мероприятие в Эссексе

Герцогиня Эдинбургская Софи пошла по стопам своей дорогой свекрови королевы Елизаветы II.
Герцогиня Эдинбургская прибыла в Эссекс, чтобы посетить один из проектов христианской организации в Челмсфорде — "Английский для женщин".
В ходе визита королевская особа получила информацию от международной команды Союза матерей о ее работе по поддержке и защите женщин в конфликтных ситуациях.
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Первым королевским покровителем Союза матерей была королева Виктория, за ней последовали королева-мать Елизавета и королева Елизавета II.
Инициатива организации "Английский для женщин" направлена на снижение изоляции женщин в местных общинах, которые плохо говорят по-английски или не говорят вообще и сталкиваются с языковыми барьерами в повседневной жизни после того, как они покинули конфликты или сложные ситуации.
Занятия только для женщин способствуют развитию разговорного английского языка, укреплению уверенности в себе и пониманию британской культуры посредством небольших тематических дискуссий, пишет express.co.uk.
Герцогиня Софи приехала на встречу в черном жакете под который надела топ и юбке миди с цветочным принтом от Maison Valentino x Undercover Lip. У нее а ушах были крупные золотые серьги Giulia Barela Jewelry, а на шее золотая подвеска. Герцогиня сделала красивую укладку и легкий макияж.
В Instagram королевской семьи были опубликованы несколько фотографий с мероприятия.
Напомним, недавно мы показывали образ Софи в травяном жакете и брюках клеш, когда она посещала авиабазу.
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