В черном жакете на запах и с интересной аппликацией: Елена Зеленская посетила приемную семью в Одесской области

Елена Зеленская вместе с командой Фонда посетила большую приемную семью в Одесской области, которая потеряла свой дом из-за полномасштабного российского вторжения. Сейчас они переехали в дом, который приобрели для них за государственный счет.

Первая леди осмотрела дом семьи и пообщалась с ними.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Эти семьи – настоящий пример человечности в любое время, не только военное. И меньше всего, что можем для них сейчас сделать, – это обеспечить комфортные бытовые условия для воспитания и роста детей", – написала Елена.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская предстала в этот день в деловом черном костюме, состоявшем из широких брюк и жакета на запах с черным поясом-шнурком на талии. На жакете была черная интересная аппликация. Образ первая леди дополнила черными ботинками на грубой подошве. У нее была аккуратная укладка, нежный макияж и серебряные серьги в ушах.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в монохромном образе появилась на открытии укрытия для детей.

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