- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 191
- Время на прочтение
- 1 мин
В черном жакете, с белым воротником и интересной брошью: Елена Зеленская в Полтаве
Первая леди Украины с рабочим визитом посетила Полтавскую область.
Елена Зеленская вместе с командой Фундации посетила Школу Супергероев в Полтаве — образовательный центр, работающий на базе детской городской больницы. Они пообщались с учителями, командой, детьми, и осмотрели, как там все устроено.
«Мы побывали на разных занятиях: наблюдали за уроком физики у старшеклассников, увидели, как проходят занятия с психологом, где дети учатся понимать свои эмоции и говорить о них», — рассказала первая леди в посте в Instagram.
Зеленская предстала там в деловом черном наряде, который состоял из брюк-палаццо и жакета, из-под которого выглядывал белый округлый воротник от блузки. У первой леди была аккуратная укладка, нежный макияж, лаконичные серьги в ушах и интересная брошь с бусинами, которую она прикрепила к жакету.
Напомним, Елена Зеленская продемонстрировала аутфит в сером костюме и с новой красивой прической.