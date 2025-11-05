В черном жакете, с белым воротником и интересной брошью: Елена Зеленская в Полтаве

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская вместе с командой Фундации посетила Школу Супергероев в Полтаве — образовательный центр, работающий на базе детской городской больницы. Они пообщались с учителями, командой, детьми, и осмотрели, как там все устроено.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

«Мы побывали на разных занятиях: наблюдали за уроком физики у старшеклассников, увидели, как проходят занятия с психологом, где дети учатся понимать свои эмоции и говорить о них», — рассказала первая леди в посте в Instagram.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Зеленская предстала там в деловом черном наряде, который состоял из брюк-палаццо и жакета, из-под которого выглядывал белый округлый воротник от блузки. У первой леди была аккуратная укладка, нежный макияж, лаконичные серьги в ушах и интересная брошь с бусинами, которую она прикрепила к жакету.

