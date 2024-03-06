В черном жакете с интересной брошью: Елена Зеленская онлайн выступила в нидерландском музее

В рамках проекта первой леди украиноязычный аудиогид заработал в музее в Нидерландах, в котором собрана самая большая в мире коллекция шедевров Ван Гога (более 1300 произведений).

Елена Зеленская в своем Telegram-канале сообщила, что в музее Ван Гога в Амстердаме запустили украиноязычный аудиогид.

Первая леди обратилась онлайн к участникам мероприятия. Она поблагодарила всех, кто способствовал этому делу.

Фото: Instagram Елены Зеленской

"В Украине очень популярны работы Ван Гога, особенно "Подсолнухи" и "Звездная ночь". Возможно, это потому, что подсолнухи – очень символический для Украины цветок. А желтый и синий, любимые цвета самого Ван Гога, – также цвета нашей символики. И вот теперь нас сблизит еще и язык. Мы хотим, чтобы миллионы наших вынужденных переселенцев лучше понимали культуры, в которых оказались. Пусть подсолнечники всегда цветут для наших стран и каждая звездная ночь будет спокойной и безопасной", – отметила первая леди.

На видео Елена предстала в деловом образе в классических цветах: черном жакете и белой рубашке со скрытыми пуговицами. К лацкану жакета она прикрепила интересную серебряную брошь.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская сделала аккуратную укладку с боковым пробором и нежный макияж. Лаконические серьги-гвоздики завершили лук первой леди.

Напомним, проект по внедрению украиноязычных аудиогидов охватил уже 80 объектов в 44 странах, среди которых Версаль во Франции и Колизей в Риме.

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