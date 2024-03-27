В черном жакете с красной каймой: пресс-секретарь Байдена на брифинге в Вашингтоне

Карин Жан-Пьер снова выбрала для своего выхода аутфит с акцентным красным цветом.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на очередном брифинге в Вашингтоне.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

На этот раз она предстала перед журналистами в красном топе и деловом черном костюме с красной каймой на жакете. Брюки она заправила в черные замшевые сапоги на стойких каблуках.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Прическа и макияж, как обычно, у Карин неизменны – объемные кудри и персиково-черные тени на веках. Уши она украсила лаконичными золотыми серьгами и серебряным браслетом.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз Карин Жан-Пьер пришла на работу в красных брюках и красном жакете без пуговиц.

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