В черной блузке и с улыбкой: Елена Зеленская на деловой встрече

Первая леди Украины показала подписчикам фото со встречи с бизнес-представителями.
Елена Зеленская опубликовала на своей странице в Instagram фотографии со встречи с представителями бизнес-сообщества, организованной European Business Association.
На ней Елена рассказала о направлениях своей деятельности в роли жены президента. Также она поделилась результатами, достижениями и дальнейшими планами проектов.
"Встреча проходила в двух форматах: онлайн и оффлайн. Более 150 представителей бизнеса имели возможность приобщиться к ней, задать свои вопросы. Мне было приятно и важно услышать, что бизнесу интересны направления моей работы. Так, уже во время нашего диалога прозвучал ряд идей и предложений.
Верю, что после этой встречи у меня появится еще больше единомышленников, с которыми мы будем реализовывать совместные проекты", — написала первая леди.
На встрече Елена продемонстрировала сдержанный деловой аутфит. На ней была черная блузка с баской и тонким черным ремешком. Ее первая леди скомбинировала с широкими коричневыми брюками.
Волосы супруга президента собрала в элегантную прическу с пучком-ракушкой, сделала нежный мейкап и украсила уши лаконичными золотыми серьгами.
Судя по искренней улыбки госпожи Зеленской, встреча была теплой и позитивной.
Любит первая леди также носить яркие наряды. Часто она появляется на мероприятиях в красном жакете и платье-футляре, которые ей очень идут.
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