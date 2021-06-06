В черной блузке и с улыбкой: Елена Зеленская на деловой встрече

Первая леди Украины показала подписчикам фото со встречи с бизнес-представителями.

Елена Зеленская опубликовала на своей странице в Instagram фотографии со встречи с представителями бизнес-сообщества, организованной European Business Association.

На ней Елена рассказала о направлениях своей деятельности в роли жены президента. Также она поделилась результатами, достижениями и дальнейшими планами проектов.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

"Встреча проходила в двух форматах: онлайн и оффлайн. Более 150 представителей бизнеса имели возможность приобщиться к ней, задать свои вопросы. Мне было приятно и важно услышать, что бизнесу интересны направления моей работы. Так, уже во время нашего диалога прозвучал ряд идей и предложений.

Верю, что после этой встречи у меня появится еще больше единомышленников, с которыми мы будем реализовывать совместные проекты", — написала первая леди.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

На встрече Елена продемонстрировала сдержанный деловой аутфит. На ней была черная блузка с баской и тонким черным ремешком. Ее первая леди скомбинировала с широкими коричневыми брюками.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Волосы супруга президента собрала в элегантную прическу с пучком-ракушкой, сделала нежный мейкап и украсила уши лаконичными золотыми серьгами.

Судя по искренней улыбки госпожи Зеленской, встреча была теплой и позитивной.

Любит первая леди также носить яркие наряды. Часто она появляется на мероприятиях в красном жакете и платье-футляре, которые ей очень идут.

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Стильные образы Елены Зеленской (21 фото)

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