В черной блузке и юбке с огромными цветами: кронпринцесса Виктория на праздничном мероприятии

Шведская кронпринцесса посетила новое мероприятие в Стокгольме.

Кронпринцесса Виктория

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория была запечатлена фотографами по прибытию на празднования Дня памяти Королевской академии изящных искусств и церемонию вручения премий в Стокгольмском городском театре, которая прошла 13 февраля, в минувшую пятницу.

Для этого выхода Виктория выбрала макси-юбку из тафты от Bytimo с крупным цветочным принтом и сочетала ее с шелковой блузкой от Rodebjer, туфлями-лодочками на шпильке от Gianvito Rossi из черной кожи и клатчем прямоугольной формы от Toteme.

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Будущая королева также собрала волосы в свою фирменную прическу, надела крупные серьги, состоявшие из двух элементов, похожих на звенья цепи, сделала блестящи макияж век тенями и немного подчеркнула губы.

Напомним, недавно в немецкой прессе появилась информация о ухудшении состояния здоровья мужа принцессы – кронпринца Даниэля, но королевский дворец Швеции никаких комментариев на этот счет не давал.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images

