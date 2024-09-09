В черной футболке и белых джинсах: княгиня Шарлин на спортивном мероприятии

Княгиня Монако Шарлин и князь Альбер II посетили на днях старт забега "Пересечение: Кальви-Монако" на набережной Оннер порта Кальви.

Пять команд взяли на себя задачу совершить путешествие из Кальви в Монако на водном велосипеде с целью повышения осведомленности о различных программах, проводимых Фондом принцессы Монако, которым опекается Шарлин.

Княгиня появилась на спортивном состязании в черной футболке и белых джинсах-скинни с тонким поясом на талии. Белокурые волосы Шарлин были распущены, на лице у нее были крупные черные солнцезащитные очки, а на запястье часы на черном кожаном ремешке.

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А на днях Шарлин произвела фурор роскошным луком в красном комбинезоне на одно плечо, приехав на традиционный пикник в Монако вместе со своим мужем и детьми – принцем Жаком и принцессой Габриэллой.

Княгиня Шарлин с мужем Альбером II и детьми / Фото: Getty Images

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