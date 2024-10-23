В черной футболке и брюках хаки: стильная королева Рания на встрече с предпринимателями

Королева Иордании поделилась в Instagram новой фотографией.
Ее Величество встретилась с группой молодых предпринимателей и опубликовала фото с мероприятия.
Одета королева Рания в этот день была в черную объемную футболку и брюки цвета хаки. Она сделала укладку, макияж, надела золотые серьги-кольца и надела солнцезащитные очки.
"Насладился компанией этой группы молодых владельцев проектов, приносящих доход. Продолжайте в том же духе!", - подписала кадр королева Рания.
Напомним, недавно мы показывали вам первый выход на публику невестки Рании – принцессы Раджвы, которая в августе впервые стала мамой. Она вместе с мужем кронпринцем Хусейном сходила на футбольный матч.
Читайте также:
- В жакете Dolce & Gabbana: стильная королева Рания посетила конференцию
- С внучкой на руках: королева Рания предстала на еще одном нежном фото с новорожденной принцессой Иман
- Королеве Рании 54 года: королевский двор Иордании поделился новым фото Ее Величества