В черной футболке и брюках хаки: стильная королева Рания на встрече с предпринимателями

Ее Величество встретилась с группой молодых предпринимателей и опубликовала фото с мероприятия.

Одета королева Рания в этот день была в черную объемную футболку и брюки цвета хаки. Она сделала укладку, макияж, надела золотые серьги-кольца и надела солнцезащитные очки.

"Насладился компанией этой группы молодых владельцев проектов, приносящих доход. Продолжайте в том же духе!", - подписала кадр королева Рания.

Напомним, недавно мы показывали вам первый выход на публику невестки Рании – принцессы Раджвы, которая в августе впервые стала мамой. Она вместе с мужем кронпринцем Хусейном сходила на футбольный матч.

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