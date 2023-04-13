В черной кейп-накидке и брюках клеш: королева Максима сводила первую леди Франции на экскурсию

Королева Нидерландов Максима устроила для первой леди Франции Брижит Макрон насыщенную программу во время визита президентской четы Франции в Нидерланды.

Вчера Брижит Макрон и королева Максима прибыли на лодке по каналу на очередную экскурсию и ужин с женщинами-лидерами в Амстердаме.

Брижит Макрон и королева Максима / Фото: Getty Images

На королеве в этот день была черная кейп-накидка от Natan Couture, а под ней - черный костюм с золотой россыпью камней, состоящий из блузы и брюк клеш от этого же любимого бренда королевы.

Также Максима была в черных замшевых туфлях от Aquazzura, а в руках несла красную сумку Lady Dior Cherry Red за 2350 долларов. Ее Величества дополнила свой образ серьгами-висюльками с бриллиантами, легким макияжем и распустила волосы. На запястье у нее сверкало несколько браслетов и часы на черном ремешке.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Отметим, все три предыдущие выхода королевы с первой леди Франции состоялись в предыдущие два дня, и во время всех них Максима блистала в красных луках.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр с президентской четой Франции / Фото: Associated Press

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