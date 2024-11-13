В черной рубашке и бордовом костюме: королева Летиция намекает, что скорбит по жертвам наводнения в Испании

Король и королева Испании организовали прием для олимпийских и паралимпийских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
На мероприятие во дворце Эль Пардо в Мадриде королева Летиция приехала в черной блузке с бантом на шее и бордовом брючном костюме, сочетая его с лаковыми лоферами на устойчивых невысоких каблуках. Образ королева дополнила золотыми серьгами от валлийского бренда Singularu и своим любимым кольцом на пальце, ее макияж был выполнен традиционном стиле, а волосы распущены.
И черная рубашка, и серьги были выбраны королевой Летицией не просто так, а чтобы показать, что она продолжает помнить о жертвах наводнения, которое пронеслось по валлийскому региону.
Супруг Летиции – король Филипп VI – надел светло-серый костюм, который дополнил голубой рубашкой, красным галстуком и бордовыми туфлями.
В Королевском дворце Эль-Пардо Филипп и Летиция лично поздравили спортсменов, которым удалось проявить максимум усилий и упорства во Франции, завоевав медали на Олимпиаде.
Ранее Летиция посетила несколько аудиенций во дворце Сарсуэла в Мадриде, где также появилась в брючном костюме, но только серого цвета.
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