В черной рубашке и бордовом костюме: королева Летиция намекает, что скорбит по жертвам наводнения в Испании

Король и королева Испании организовали прием для олимпийских и паралимпийских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

На мероприятие во дворце Эль Пардо в Мадриде королева Летиция приехала в черной блузке с бантом на шее и бордовом брючном костюме, сочетая его с лаковыми лоферами на устойчивых невысоких каблуках. Образ королева дополнила золотыми серьгами от валлийского бренда Singularu и своим любимым кольцом на пальце, ее макияж был выполнен традиционном стиле, а волосы распущены.

И черная рубашка, и серьги были выбраны королевой Летицией не просто так, а чтобы показать, что она продолжает помнить о жертвах наводнения, которое пронеслось по валлийскому региону.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Супруг Летиции – король Филипп VI – надел светло-серый костюм, который дополнил голубой рубашкой, красным галстуком и бордовыми туфлями.

В Королевском дворце Эль-Пардо Филипп и Летиция лично поздравили спортсменов, которым удалось проявить максимум усилий и упорства во Франции, завоевав медали на Олимпиаде.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Ранее Летиция посетила несколько аудиенций во дворце Сарсуэла в Мадриде, где также появилась в брючном костюме, но только серого цвета.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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