В черной рубашке и с золотыми серьгами: новый деловой образ Елены Зеленской

Елена Зеленская приняла участие в мероприятии "На пути к преодолению гендерного разрыва в оплате труда". Она отметила, что украинское правительство месяц назад утвердило Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда в Украине до 2030 года.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Как и большинство развитых стран, Украина обязалась преодолеть гендерный разрыв в оплате труда за ближайшие семь лет. Хотя российское нападение поставило эту большую работу под угрозу, равно как и все сферы нашей жизни, как и саму нашу жизнь", – сказала Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Она также уверена, что Украина сможет достойно пройти этот путь даже во время войны.

На встрече первая леди предстала в сдержанном деловом аутфите. На ней был серый брючный костюм и черная рубашка.

Елена сделала укладку с локонами и боковым пробором, а также макияж в естественных оттенках. Уши она украсила золотыми серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в черном жакете и серой рубашке онлайн приняла участие в запуске украиноязычного аудиогида на Кипре.

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