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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В черной ветровке, широких джинсах и кедах: Елена Зеленская посетила Черкасскую область

Первая леди выбрала для поездки удобный повседневный образ.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Елена Зеленская

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская посетила большую приемную семью Колесниковых в Золотоноше Черкасской области. Фотографиями этой теплой встречи первая леди поделилась в Instagram.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Для этого визита она выбрала черную ветровку с накладными карманами и широким воротником, под которую надела черный топ. Елена сочетала их с синими джинсами широкого кроя и черными кедами с контрастной горчичной подошвой.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Образ Зеленской дополнили золотые серьги-кольца и тонкая золотая цепочка с подвеской в форме подковы. На запястье у нее были темные часы, а на пальце — кольцо.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Первая леди сделала прическу с боковым пробором и слегка подкрученными кончиками, а также нанесла нежный макияж.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Семья Колесниковых переехала в новый дом в рамках проекта Фонда Елены Зеленской «Адрес детства». Это уже 27-й дом проекта. Его построили при поддержке правительства Объединенных Арабских Эмиратов, которое присоединилось к инициативе еще в начале ее реализации.

Напомним, Елена Зеленская в темно-баклажановом костюме и с золотистой брошью открыла форум культурной дипломатии.

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