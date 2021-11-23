В черной водолазке и белой юбке-карандаше: Юлия Тимошенко в эфире политической программы

В черной водолазке и белой юбке-карандаше: Юлия Тимошенко в эфире политической программы

Народная депутат выбрала сдержанный лук в классических цветах.

Юлия Тимошенко приняла участие в политической программе на одном из украинских телеканалов.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

В эфире она появилась в сдержанном образе классических цветов. Нардеп сочетала черную водолазку и белую юбку-карандаш. Талию политик подчеркнула тонким черным ремешком.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Свой аутфит Юлия Владимировна дополнила черными замшевыми сапогами.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Волосы она, как всегда, собрала в хвост, выпустив спереди пряди, и уложила его на одну сторону, а также сделала нежный макияж.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Юлия Тимошенко/Скрин видео

На лице были ее любимые оптические очки в черной изысканной оправе, а в ушах – серьги-кольца.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

В прошлый раз в эфире политического шоу Тимошенко появилась в голубом платье длины миди с V-образным декольте, поверх которого она надела жакет такого же цвета с декоративными пуговицами на рукавах.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Юлия Тимошенко/Скрин видео

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