В черной водолазке и с браслетами на руке: Юлия Тимошенко выступила в Верховной Раде

Народный депутат выбрала для своего выхода сдержанный аутфит.
Юлия Тимошенко сегодня, 25 января, выступила в Верховной Раде. В стенах парламента политик появилась в черной водолазке. Образ Юлия Владимировна дополнила браслетами на руке, лаконичными серьгами и оптическими очками в черной изысканной оправе.
На лице у нее был нежный макияж, а волосы она, как всегда, собрала в любимый низкий хвост с прикорневым объемом и спереди выпущенными прядями.
Напомним, во время первого в новом году Согласительного совета госпожа Тимошенко предстала в нежном деловом образе. На ней был белоснежный приталенный жакет с воротником и большими пуговицами. Талию нардеп подчеркнула тонким ремешком.
Читайте также: