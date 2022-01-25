В черной водолазке и с браслетами на руке: Юлия Тимошенко выступила в Верховной Раде

Народный депутат выбрала для своего выхода сдержанный аутфит.

Юлия Тимошенко сегодня, 25 января, выступила в Верховной Раде. В стенах парламента политик появилась в черной водолазке. Образ Юлия Владимировна дополнила браслетами на руке, лаконичными серьгами и оптическими очками в черной изысканной оправе.

Юлия Тимошенко / Instagram Юлии Тимошенко

Юлия Тимошенко / Instagram Юлии Тимошенко

На лице у нее был нежный макияж, а волосы она, как всегда, собрала в любимый низкий хвост с прикорневым объемом и спереди выпущенными прядями.

Юлия Тимошенко / Instagram Юлии Тимошенко

Напомним, во время первого в новом году Согласительного совета госпожа Тимошенко предстала в нежном деловом образе. На ней был белоснежный приталенный жакет с воротником и большими пуговицами. Талию нардеп подчеркнула тонким ремешком.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

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