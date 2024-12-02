В черной водолазке и кожаном жилете: княгиня Шарлин сменила два образа на зажжении рождественских огней

На церемонии зажжения иллюминации пара появилась со своими детьми - близнецами Жаком и Габриэллой.

Княгиня Шарлин с мужем Альбером и детьми Жаком и Габриэллой / Фото: Getty Images

В этот день княгиня Шарлин продемонстрировала два образа. В одном из них она была в пальто из мериносовой шерсти от Emilia Wickstead классического дизайна, которое она носила в сочетании с черной водолазкой, черными сапогами и перчатками.

Княгиня Шарлин с семьей / Фото: Getty Images

А в другом - черную водолазку сочетала с кожаным жилетом. У Шарлин был насыщенный макияж со светлыми тенями на веках и ярким блеском на губах. Ее волосы были уложены в прическу с легкими локонами с челкой на лбу. Выглядела в этот день княгиня Шарлин великолепно.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

Читайте также: