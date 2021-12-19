В черных брюках и дутом пальто: королева София сходила на концерт

Мама короля Испании Филиппа VI – королева София – посетила концерт испанского певца Рафаэля.

83-летняя королева София была запечатлена репортерами, когда покидала центр Wizink в Мадриде, где и состоялся концерт.

Рафаэль, один из самых известных испанских артистов на национальном и международном уровнях, он вернулся на сцену, чтобы отпраздновать 60-летие своей музыкальной карьеры. Во время концерта он представил публике песни, которые являются частью коллективной памяти страны, а также новые песни из своего последнего альбома "Рафаэль 6.0", своего последнего проекта, с которым он снова занял лидирующие позиции.

Королева София / Getty Images

На концерт София приехала в черных широких брюках, которые переливались, блузе и в черном дутом пальто. На шее у нее был шарф, а в руке она держала черную сумку на ремешке-цепочке. Королева была в черном маске, с элегантной укладкой и легким макияжем на лице. Сопровождала ее, похоже, служба охраны.

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