В черных костюмах и с красивыми локонами: дочери Дональда Трампа поддержали его на мероприятии

Иванка и Тиффани Трамп появились с отцом на фондовой бирже.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп вместе со своей семьей принял участие в открытии торгового зала Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). Там он демонстрационно позвонил в звонок под громкие овации.
Стояли они на фоне обложки журнала TIME с изображением Дональда Трампа, который по версии журнала стал "Человеком года".
Среди родных Дональда Трампа были его жена Мелания и дочери – Иванка и Тиффани Трамп.
Иванка, которая показала фотографии оттуда в Instagram, была одета в черный костюм, состоявший из жакета без воротника и с круглым вырезом и прямых штанов с разрезами внизу спереди.
Беременная Тиффани выбрала черный костюм, состоявший из брюков-клеш и двубортного жакета с золотыми пуговицами.
Сестры уложили волосы в красивые локоны и сделали макияж с акцентом на глазах.
Напомним, Иванка Трамп вместе с мужем и сыном приняла участие в жеребьевке финальной части клубного чемпионата мира по футболу.
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