В черных лоферах и солнцезащитных очках: Елена Зеленская в Харьковской области

Первая леди Украины в рамках проекта своего Фонда, который занимается отстройкой жилья для детских домов семейного типа, осмотрела участок, на котором построят дом для многодетной семьи.

Елена Зеленская в рамках своего рабочего визита в Харьковскую область осмотрела участок и план строительства дома для семьи Дрильчуков с восемью детьми, дом которых уничтожили российские оккупанты. Этот дом будет одним из первых в масштабном проекте Olena Zelenska Foundation – "Адрес детства". Фонд вместе с международными инвесторами и государством преследует цель восстановления жилья для детских домов семейного типа, которое они потеряли из-за российской агрессии.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Благодарна Объединенным Арабским Эмиратам за поддержку проекта. Их благотворительный взнос, о котором удалось договориться во время моего недавнего визита в ОАЭ, пойдет на строительство этого дома и еще девяти подобных домов для больших семей по всей Украине.

Фонд продолжает привлекать меценатов, сейчас продолжаются переговоры по строительству с Австралией, Словенией и Финляндией, готовность построить два дома подтвердила Эстония", – отметила первая леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там Зеленская предстала в деловом черном костюме, состоявшем из жакета и прямых брюк с черным поясом, и топа цвета кэмел. Наряд Елена скомбинировала с черными лоферами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди собрала волосы в низкий пучок и надела на лицо черные очки. В ушах у нее были лаконичные серьги-пусеты.

Читайте также: