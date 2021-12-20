В черных нарядах и масках: Джилл Байден с мужем на кладбище

В черных нарядах и масках: Джилл Байден с мужем на кладбище

Первая леди США в сдержанном аутфите сходила с мужем на церковную службу.

Президент США Джо Байден с супругой Джилл Байден провели выходные в своем поместье в штате Делавэр. Они побывали на службе в католической церкви Брендивайн в Уилмингтоне.

Папарацци сфотографировали президентскую чету на кладбище, по дороге в церковь.

Джилл Байден / Associated Press

Первая леди была одета в черное пальто, из-под которого выглядывал белый топ, черные брюки и ботильоны на каблуках. На лице у нее была черная защитная маска.

Джилл Байден / Associated Press

Джо Байден надел черный пиджак, под которым на нем был черный кардиган и белая рубашку в полоску, черные брюки и туфли. На лице у него была голубая маска.

Джилл Байден / Associated Press

Фотографы сфотографировали супругов также возле церкви, где они общались с людьми.

Джилл и Джо Байдены / Associated Press

Напомним, ранее Джилл дала интервью во время мероприятия 50 Over 50, посвященного выдающимся женщинам из списка Forbes. Там она появилась в костюме молочного оттенка от французского бренда Schiaparelli. Наряд состоял из жакета с короткими рукавами, асимметричным низом и золотыми пуговицами разной формы, а также юбки-карандаша до колен. Дополнили этот лук слингбеки от Dior и колготки в сеточку.

Джилл Байден / Getty Images

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