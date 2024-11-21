В черных нарядах и на шпильках: первые леди побывали в резиденции президентов Италии

Елена Зеленская в рамках своего официального визита в Италию встретилась с дочерью президента Серджо Маттарелли.

Елена Зеленская посетила резиденцию президентов Италии – Квиринальский дворец по приглашению дочери итальянского президента Серджо Маттарелли – Лауры Маттарелли.

Во встрече также приняли участие первые леди Литвы, Сербии и Армении – Диана Науседене, Тамара Вучич и Анна Акопян. Они обсудили деятельность саммита первых леди и джентльменов, который состоялся в сентябре в Киеве, посвященный безопасности детей.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская поблагодарила Лауру Маттарелли за всю помощь, которую ее страна предоставила Украине.

"Италия поддержала материально нашу образовательную систему, участвует в программах по оздоровлению украинских детей, дала убежище от войны почти 200 тысячам наших женщин, детей, пожилых людей", – сказала Елена.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская появилась там в черном брючном костюме с поясом-шнурком на талии. Ее коллеги тоже выбрали наряды черного цвета и туфли на шпильках. А Лаура Маттарелла была одета в светлое платье до колен, которое скомбинировало с черными туфлями.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

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