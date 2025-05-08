В черных нарядах и с цветами: супруги Зеленские почтили память погибших во Второй мировой войне

Владимир и Елена Зеленские

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Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская приняли участие в траурном мероприятии в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Президентские супруги почтили память павших воинов в этой войне. Президент и первая леди возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.

В общем посте Владимира и Елены Зеленской в Telegram говорится:

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«Пытаясь присвоить Украину, Россия присваивает себе чужую память и искажает историю. Поэтому не только сегодня, в День памяти и победы над нацизмом, а всегда стоит помнить: украинцы внесли свой большой вклад в ту победу. Остановили зло мирового масштаба собственной кровью. Потому что более 8 миллионов украинцев боролись с нацизмом не только в составе Советской армии. Десятки тысяч сражались в армиях союзников, сотни тысяч — в повстанческих отрядах и движениях сопротивления».

Супруги отметили, что в той войне у украинцев не было тыла, вся территория была фронтом. Тогда пострадали все города и села, каждый дом и семья.

«И мы не отдаем эту память новому, русскому нацизму, так же как не отдаем ему свое настоящее. Победа и настоящая память не с теми, у кого „парады“, а с теми, с кем правда. Давайте чтить свой вклад в борьбу со злом и свое сегодня, в котором снова с ним боремся», — добавили они.

На мероприятии Зеленские появились в черных нарядах и с красными розами в руках. На первой леди был брючный костюм с жакетом на запах с поясом-шнурком и обувь на удобной подошве. У нее была прическа с локонами и серьги-кольца в ушах.

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Президент был одет в куртку с накладными карманами, поло, брюки и кроссовки.