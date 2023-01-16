В черных нарядах и с жемчужными украшениями: европейские королевские особы на прощании с королем Греции

Сегодня в Афинах прощались с бывшим королем Греции Константином II.

Глава королевского дома Греции правил как последний король эллинов с 6 марта 1964 года по 1 июня 1973 года и умер в Афинах в возрасте 82 лет.

Попрощаться с ним приехали многие европейские королевские особы и монархи. Церемония прощания прошла в соборе в Афинах, после чего последуют похороны на Королевском кладбище во дворце Татой.

Среди посетивших церемонию прощания были королева Дании Маргрете II, она является старшей сестрой жены Константина – королевы Греции Анны-Марии. Маргрете была в черном наряде, с жемчужным колье на шее и крупных жемчужных серьгах. А также надела шляпу и накрасила губы розовой помадой.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Норвежский кронпринц Хокон прибыл с супругой Метте-Марит. Хокон является троюродным братом Константина и троюродным братом королевы Анны-Мари, жены почившего короля.

Кронпринц Хокон прибыл с супругой Метте-Марит. / Фото: Getty Images

Испанские король Филипп VI и королева Летиция также посетили церемонию прощания. Филипп приходится Константину племянником, а его мать, королева София, является старшей сестрой покойного монарха. Королева София также присутствовала на мероприятии вместе с супругом королем Хуан Карлосом I.

Король Филипп VI и королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева София и король Хуан Карлос I / Фото: Getty Images

Также прибыла принцесса Анна и ее муж Тимоли Лоуренс. Король Константин, двоюродным братом которого был принц Филипп, герцог Эдинбургский, состоял в близких отношениях со своим троюродным братом королем Чарльзом III, который даже назвал Константина крестным отцом своего сына Уильяма.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Король Нидерландов Виллем-Александр приехал с женой королевой Максимой и мамой принцессой Беатрикс. Все были в черных нарядах, а Максима набросила на голову кружевной платок и также была в жемчужных украшениях. Напомним, белый жемчуг – это ювелирные изделия, которые официально носят в королевских семьях во время траура.

Королева Максима, король Виллем-Александр и принцесса Беатрикс / Фото: Getty Images

Также приехали и бельгийские монархи - король Филипп и королева Матильда. Королева была в черном пальто и лаконичной шляпке.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

Читайте также: