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В черных платьях и босоножках на шпильках: племянницы принцессы Дианы посетили поло-клуб
Племянницы принцессы Дианы присутствовали на новом светском мероприятии.
Леди Амелия и леди Элиза Спенсер посетили Кубок королевы по поло Cartier 2026 в поло-клубе Guards Polo Club в Эгхеме.
Леди Амелия приехала на мероприятие в черном блестящем сарафане на бретельках и с юбкой-плисе, обута в черные босоножки на каблуках и в руках держала сумку от Chanel на ремешке-цепочке.
Леди Элиза Спенсер была в черном платье-миди с глубоким V-образным вырезом на декольте и воротником-халтером, а обута в черные босоножки на каблуках. Обе сестры сделали волнистые укладки, выразительные макияжи и дополнили свои образы золотыми колье на шее. Амелия была еще в солнцезащитных очках.
Ранее, напомним, мы показывали, в каких роскошных черных платьях сестры Спенсер появились на выставке цветов в Челси.