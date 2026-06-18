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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
173
Время на прочтение
1 мин

В черных платьях и босоножках на шпильках: племянницы принцессы Дианы посетили поло-клуб

Племянницы принцессы Дианы присутствовали на новом светском мероприятии.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Амелия и Элиза Спенсер

Амелия и Элиза Спенсер / © Getty Images

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер посетили Кубок королевы по поло Cartier 2026 в поло-клубе Guards Polo Club в Эгхеме.

Леди Амелия приехала на мероприятие в черном блестящем сарафане на бретельках и с юбкой-плисе, обута в черные босоножки на каблуках и в руках держала сумку от Chanel на ремешке-цепочке.

Амелия и Элиза Спенсер / © Getty Images

Амелия и Элиза Спенсер / © Getty Images

Леди Элиза Спенсер была в черном платье-миди с глубоким V-образным вырезом на декольте и воротником-халтером, а обута в черные босоножки на каблуках. Обе сестры сделали волнистые укладки, выразительные макияжи и дополнили свои образы золотыми колье на шее. Амелия была еще в солнцезащитных очках.

Ранее, напомним, мы показывали, в каких роскошных черных платьях сестры Спенсер появились на выставке цветов в Челси.

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Дата публикации
Количество просмотров
173
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