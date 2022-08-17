В черных шортах и с голым торсом: Бориса Джонсона с женой сфотографировали на пляже

Ранее Бориса Джонсона и его жену Кэрри сфотографировали в супермаркете в Греции. А теперь запечатлели, как политик в одних черных шортах загорал на пляже, пока его супруга в коротких джинсовых шортах и рубашке была занята покрывалом. Снимки опубликовало издание Mirror.

Как пишут западные журналисты, по словам отдыхающих на этом же пляже людей, Борис Джонсон выглядел расслабленно. Он загорал, а также читал книгу на пляже, пока рядом играл его двухлетний сын Уилфред.

Отдыхает семейство в прибрежном городе Неа-Макри, недалеко от Афин. Его отец Стэнли владеет виллой на севере острова, в городке Хорто. Джонсон решил провести свои последние дни на посту премьер-министра Великобритании как можно дальше от британского кризиса и сообщил, что он доступен только для важных решений и не занимается повседневной работой. Имя нового премьер-министра объявят 5 сентября.

Борис Джонсон с супругой Кэрри / Фото: Associated Press

Напомним, ранее, на прошлой неделе, Борис Джонсон посетил Словению, где отдыхал на вилле Vila Planinka.

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