В черных шортах и с голым торсом: Бориса Джонсона с женой сфотографировали на пляже

Летний отпуск Бориса Джонсона продолжается. Премьер-министра Великобритании запечатлели на пляже в Афинах.
Ранее Бориса Джонсона и его жену Кэрри сфотографировали в супермаркете в Греции. А теперь запечатлели, как политик в одних черных шортах загорал на пляже, пока его супруга в коротких джинсовых шортах и рубашке была занята покрывалом. Снимки опубликовало издание Mirror.
Как пишут западные журналисты, по словам отдыхающих на этом же пляже людей, Борис Джонсон выглядел расслабленно. Он загорал, а также читал книгу на пляже, пока рядом играл его двухлетний сын Уилфред.
Отдыхает семейство в прибрежном городе Неа-Макри, недалеко от Афин. Его отец Стэнли владеет виллой на севере острова, в городке Хорто. Джонсон решил провести свои последние дни на посту премьер-министра Великобритании как можно дальше от британского кризиса и сообщил, что он доступен только для важных решений и не занимается повседневной работой. Имя нового премьер-министра объявят 5 сентября.
Напомним, ранее, на прошлой неделе, Борис Джонсон посетил Словению, где отдыхал на вилле Vila Planinka.
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