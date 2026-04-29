В честь 15-летия со дня свадьбы: Музей мадам Тюссо показал восковые фигуры Кейт и Уильяма
В честь празднования 15-й годовщины свадьбы Кейт и Уильяма Уэльских в Музее мадам Тюссо выставлены восковые фигуры пары.
В лондонском Музее мадам Тюссо появились фигуры Кэтрин, принцессы Уэльской и Уильяма, принца Уэльского, которые 29 апреля отмечают пятнадцатую годовщину со дня своего бракосочетания.
Принцесса запечатлена в платье Jenny Packham, в котором появлялась на ежегодном приеме для членов дипломатического корпуса в Букингемском дворце в Лондоне в декабре 2023 года. Также на ней тиара «Узелки любви» - ее самая любимая, ее принцесса также носила на том приеме и на многих других.
