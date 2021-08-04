В честь 40-летия: Меган Маркл впервые за длительное время появилась на публике

В честь 40-летия: Меган Маркл впервые за длительное время появилась на публике

4 августа жене британского принца Гарри герцогине Сассекской Меган исполнилось 40 лет. В честь юбилея она решила запустить новую благотворительную инициативу.

Являясь сама матерью двух детей и активной защитницей прав женщин, Меган решила запустить новый проект, продвигающий наставничество для женщин, которые пытаются вернуться на работу после пандемии. Подробностями программы Меган поделилась в забавном видео, где снялась подруга актриса Мелисса Маккарти.

В ролике герцогиня рассказала, что она хочет в честь своего 40-летия привлечь к наставничеству 40 своих друзей - активистов, спортсменов, актеров и мировых лидеров. Они должны посвятить делу 40 минут своего свободного времени.

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"Более 2 миллионов женщин только в США и десятки миллионов женщин по всему миру потеряли работу из-за COVID, и я думаю, если мы все сделаем это и все посвятим 40 минут какому-то служению, мы сможем запустить волновой эффект ", - сказала герцогиня на видео.

Известно, что Меган попросила принять участие таких личностей, как Стеллу Маккартни, Адель, Аманду Горман и Мелиссу Маккарти.

"Я считаю, что наставничество - это один из способов помочь женщинам обрести уверенность в себе и восстановить свою экономическую мощь. Поэтому на свой день рождения я попросила 40 друзей, активистов, спортсменов, артистов и мировых лидеров помочь начать глобальные изменения и посвятить 40 минут своего свободного времени и побыть наставниками, чтобы помочь женщинам после пандемии коронавируса вернуться к работе", - говорится на сайте Archwell.

В ролике Меган сидела за столом, видимо, в своем кабинете дома. На ней был светлый кардиган, платье и туфли-лодочки, волосы герцогиня собрала в элегантную прическу. Особое внимание привлекли украшения жены принца Гарри, поскольку на шее у нее было две подвески в виде зодиакальных созвездий, под которыми родились ее дети - Телец и Близнецы.

Появился в ролике и принц Гарри. В конце он решил пошутить и буквально влез в кадр и жонглировал теннисными мячиками в окне. А вот на полу возле герцогини лежал ее бигль по кличке Гай.

Само видео-интервью на своей странице опубликовала Мелисса Маккарти.

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Улыбка герцогини Сассекской Меган (12 фото)

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