В честь 70-летия царствования: опубликовано новое "фото дня" в аккаунте Елизаветы II

В честь 70-летия царствования: опубликовано новое "фото дня" в аккаунте Елизаветы II

Официальный аккаунт королевы Елизаветы II продолжает делиться снимками в честь предстоящего празднования платинового юбилея Елизаветы II.

Каждый день в королевском Instagram публикуют фото памятных событий, которые произошли за 70 лет царствования королевы Елизаветы II.

Этот кадр был сделан в 1996 году. Подпись к фото гласит:

"Королева присоединилась к Нельсону Манделе для поездки в карете в первый день государственного визита в Южную Африку.

В то же время в мире в 1996 году на свет появилось первое млекопитающее, клонированное из взрослой клетки, — овечка Долли".

Вчера, 6 мая, королевский аккаунт опубликовал фото, на котором монарх запечатлена с ветеранами на концерте, посвященном 50-летию Дня Победы, в Букингемском дворце в 1995 году.

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