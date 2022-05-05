В честь 70-летия на троне: новое "фото дня" Елизаветы II от королевского аккаунта

В честь 70-летия на троне: новое "фото дня" Елизаветы II от королевского аккаунта

В королевском Instagram проходит интересная акция, в рамках которой публике намерены показать интересные кадры за 70 лет правления королевы Елизаветы II.

Этот кадр был сделан, как пишется в аккаунте в 1994 году. На снимке Ее Величеству королеве показывают модель бального зала Блэкпульской башни во время визита в город, чтобы отметить столетие культового здания.

Блэкпульская башня - это туристическая достопримечательность в Блэкпуле, Ланкашир, в Англии. Она была открыта для публики 14 мая 1894 года и на момент открытия стала самым высоким искусственным сооружением в Британской империи.

Блэкпульская башня / Associated Press

Вчера, напомним, поклонникам монарха показывали фото, как королева встречалась с главами правительств стран Содружества на Кипре. Интересный факт, что за время своего правления Ее Величество посетила 22 встречи глав правительств стран Содружества.

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