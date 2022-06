В честь 70-летия на престоле: королева Елизавета II феерично зажгла главный маяк Великобритании

На протяжении последнего месяца Великобритания готовилась к празднованию платинового юбилею на престоле Елизаветы II, который будут отмечать с 2 по 4 июня.

Ее Величество - 96-летняя королева Елизаветы II - празднует свое 70-летие на троне вместе с семьей. 2 июня она приветствовала подданных с балкона Букингемского дворца, где также наблюдала авиашоу, а затем монарх посетила одно из центральных мероприятий, где с помощью Глобуса Содружества Наций зажгла маяк.

Королева Елизаветы II / Фото: Getty Images

Синий глобус украшен камнями, собранными с самых высоких вершин Великобритании, а также платиновыми, бриллиантовыми, золотыми и серебряными элементами. Он помещен в серебряную корону, которая лежит на сине-золотой подушке и является настоящим произведением искусства.

Глобус Содружества Наций / Фото: Getty Images

Во время церемонии королева подошла к этому глобусу, положила на него руку и зажгла главный маяк The Tree of Trees в виде огромного дерева. Также по Великобритании и в странах Содружества зажгли около 3 тысяч маяков.

Подсвеченное The Tree of Trees состоит из 350 саженцев из организации The Queen's Green Canopy (Общебританская инициатива по посадке деревьев в ознаменование платинового юбилея Ее Величества), образует главный маяк и отдает дань уважения 70-летию Ее Величества на престоле.

Для такого мероприятия Елизаветы II выбрала пальто бирюзового оттенка, которое украсила новинкой - платиновой брошью с бриллиантами.

Королева Елизаветы II / Фото: Getty Images

Однако несмотря на то, что выглядела королева замечательно, сегодня, 3 июня, она не посетила службу в соборе Святого Павла. Похоже, после празднования она чувствовала себя не очень хорошо. Дворец заявил, что королева испытывала "некоторый дискомфорт", поэтому приняла решение отсутствовать.

