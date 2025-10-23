В честь Дэвида Бекхэма назвали цветок: как он выглядит

Дэвид Бекхэм / © Associated Press

В честь сэра Дэвида Бекхэма названа прекрасная новая роза, которая будет представлена ​​на Chelsea Flower Show в 2026 году.

Роза сэра Дэвида Бекхэма (Ausa34b16) создавалась 10 лет. Эта прекрасная английская роза имеет белые лепестки с оттенками розового и желтого и обладает сложным медовым ароматом.

Роза Ausa34b16 названная в честь Дэвида Бекхэма

В публикации в Instagram David Austin Roses говорится: «Представляем розу сэра Дэвида Бекхэма (Ausa34b16) — новую английскую розу редкой красоты, названную в честь одного из самых почитаемых британцев».

«С каждой продажи пожертвование в размере 2,50 фунтов стерлингов (1,33 доллара) будет направлено в Фонд короля @kingsfoundation, дело, близкое сердцу Дэвида, и направлено на поддержку благотворительной деятельности в сфере образования, сохранения культурного наследия и заботы о природе». Известно, что все вырученные средства пойдут в Фонд короля Чарльза III.

В этом году Дэвид Бекхэм присоединился к королю Чарльзу и королеве Камилле на выставке цветов Королевского садоводческого общества в Челси. Дэвид был сфотографирован рядом с Их Величествами и с пришпиленным цветком на пиджаке.

Королева Камилла, Дэвид Бекхэм, король Чарльз на выставке цветов в Челси весной 2025 года / © Associated Press

Этот цветок называется The King’s Rose, а вывела его компания David Austin, которая на протяжении уже 60-ти лет занимается выращиванием и разведением роз. Мероприятие он посетил, поскольку стал послом Фонда короля в июне 2024 года, который в этом году отмечает свою 35-ю годовщину.