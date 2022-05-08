Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В честь дня матери Джастин Трюдо поделился трогательніми семейніми фотографиясм

Дата публикации
Просмотры
1141
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В честь дня матери Джастин Трюдо поделился трогательніми семейніми фотографиясм

Джастин Трюдо / Associated Press

Сегодня весь мир отмечает День матери.

В честь праздника премьер-министр Канады Джастин Трюдо опубликовал в своем блоге в Twitter поздравительный пост.

"Всем мамочкам: с Днем Матери! И моей собственной маме, и моей невероятной жене: наша семья не была бы такой без всей любви и смеха, которые вы привносите в нее. Мы любим вас очень сильно." - написал Трюдо. 

Читайте также: 

Следующая публикация