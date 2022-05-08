В честь дня матери Джастин Трюдо поделился трогательніми семейніми фотографиясм

Сегодня весь мир отмечает День матери.

В честь праздника премьер-министр Канады Джастин Трюдо опубликовал в своем блоге в Twitter поздравительный пост.

"Всем мамочкам: с Днем Матери! И моей собственной маме, и моей невероятной жене: наша семья не была бы такой без всей любви и смеха, которые вы привносите в нее. Мы любим вас очень сильно." - написал Трюдо.

To all the moms out there: Happy Mother’s Day! And to my own mom, and to my incredible wife: Our family wouldn’t be the same without all of the love and laughter you bring to it. We love you so much. pic.twitter.com/8ytEy3HnWq — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 8, 2022

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