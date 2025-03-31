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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В честь Дня матери: Джеймс Миддлтон опубликовал нежное фото своей жены Ализе и их сына

Брат принцессы Уэльской Кейт – Джеймс Миддлтон – растопил сердца своих подписчиков, поделившись новым фото своей жены Ализе и сына Иниго.

Автор публикации
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене / © Instagram Джеймса Миддлтона

Джеймс Миддлтон опубликовал пост в Instagram в честь Дня матери, который в Великобритании праздновали 30 марта. На фото Ализе Тевене держит на руках их маленького сына Иниго. Она одета в уютный красный свитер, а ее длинные белокурые волосы распущены. Малыш Иниго тоже в свитере и в джинсах, он не смотрит в кадр.

 «Счастливого Дня матери всем замечательным матерям, но этой — с особой любовью», - подписал кадр Джеймс.

/ © Instagram Джеймса Миддлтона

© Instagram Джеймса Миддлтона

Поклонники оценили фото и оставили много комментариев под ним.

«О, Иниго так вырос. Счастливого Дня матери Ализе, Кэтрин, Кэрол, Пиппе и всем остальным, кто отмечает его сегодня», «Тебе стоит поместить эту фотографию в рамку. Она такая милая и полная эмоций», «Счастливого Дня матери. Какая прекрасная ваша маленькая семья», - пишут подписчики Джеймсу в блоге.

Принцесса Уэльская, напомним, поделилась необычным видео в своем Instagram в честь Дня матери, отказавшись от публикации фото. В прошлом году на принцессу обрушился шквал критики за использование фотошопа.

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