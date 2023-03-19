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В честь Дня матери: принцесса Уэльская показала неопубликованные ранее снимки с детьми

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
572
Время на прочтение
1 мин
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В честь Дня матери: принцесса Уэльская показала неопубликованные ранее снимки с детьми

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская порадовала поклонников королевской семьи новыми снимками, которые опубликовали в честь Дня матери.

Сегодня, 19 марта, в Великобритании отмечают День матери. По этому поводу в королевском аккаунте были опубликованы архивные снимки Чарльза и Елизаветы II и Камиллы с ее матерью.

А также принцесса Уэльская Кэтрин опубликовала кадры, сделанные с ее и принцем Уильямом тремя детьми. "Поздравляем вас с Днем матери от нашей семьи", - написано в подписи под двумя кадрами, автором которых стал фотограф Мэтт Портеус, который часто фотографирует семью Уэльских.

На одном снимке Кейт держит на руках маленького принца Луи, а на другом все четверо запечатлены на дереве. Эти кадры были сняты во время фотосессии предположительно в Норфолке во время летних или осенних каникул.

(листайте фото вправо)

Принцесса Кейт одета в джинсы, а Джордж, Шарлотта и Луи в шортах и кроссовках. На Шарлотте комбинезон от Sfera и синие кеды от Hampton Canvas Shoes. На Кэтрин также белая рубашка от M.i.h Jeans и белые кеды от Superga. Кадр из этой же фотосессии был выбрал для рождественской открытки семьи 2022 года.

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Дата публикации
Просмотры
572
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