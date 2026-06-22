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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
197
Время на прочтение
1 мин

В честь Дня отца: Меган Маркл опубликовала новое фото принца Гарри с их детьми

Меган Маркл опубликовала в своем Instagram фотографию своего мужа принца Гарри и их детей – Арчи и Лилибет в честь Дня отца.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Гарри с детьми Лили и Арчи

Принц Гарри с детьми Лили и Арчи / © Instagram Меган Маркл

Герцогиня Сассекская поделилась фотографией, на которой 41-летний принц Гарри широко улыбается, обнимая двоих детей пары — 7-летнего сына принца Арчи и 5-летнюю дочь принцессу Лилибет.

 «Им так повезло, что у них есть ты. Нам всем тоже. С Днем отца нашего единственного и неповторимого», — подписала кадр Меган.

Принц Гарри с детьми Лили и Арчи / © Instagram Меган Маркл

Принц Гарри с детьми Лили и Арчи / © Instagram Меган Маркл

Напомним, старший брат Гарри – принц Уильям, также показывал фото в честь Дня отца. Кенсингтонский дворец опубликовал снимок Уильяма с его дочерью принцессой Шарлоттой, который был сделан в день парада Trooping the Colour в Лондоне, а точнее за его кулисами.

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Дата публикации
Количество просмотров
197
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