В честь Дня отца: Меган Маркл опубликовала новое фото принца Гарри с их детьми

Принц Гарри с детьми Лили и Арчи / © Instagram Меган Маркл

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Герцогиня Сассекская поделилась фотографией, на которой 41-летний принц Гарри широко улыбается, обнимая двоих детей пары — 7-летнего сына принца Арчи и 5-летнюю дочь принцессу Лилибет.

«Им так повезло, что у них есть ты. Нам всем тоже. С Днем отца нашего единственного и неповторимого», — подписала кадр Меган.

Принц Гарри с детьми Лили и Арчи / © Instagram Меган Маркл

Напомним, старший брат Гарри – принц Уильям, также показывал фото в честь Дня отца. Кенсингтонский дворец опубликовал снимок Уильяма с его дочерью принцессой Шарлоттой, который был сделан в день парада Trooping the Colour в Лондоне, а точнее за его кулисами.

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