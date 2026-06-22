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В честь Дня отца: Меган Маркл опубликовала новое фото принца Гарри с их детьми
Меган Маркл опубликовала в своем Instagram фотографию своего мужа принца Гарри и их детей – Арчи и Лилибет в честь Дня отца.
Герцогиня Сассекская поделилась фотографией, на которой 41-летний принц Гарри широко улыбается, обнимая двоих детей пары — 7-летнего сына принца Арчи и 5-летнюю дочь принцессу Лилибет.
«Им так повезло, что у них есть ты. Нам всем тоже. С Днем отца нашего единственного и неповторимого», — подписала кадр Меган.
Напомним, старший брат Гарри – принц Уильям, также показывал фото в честь Дня отца. Кенсингтонский дворец опубликовал снимок Уильяма с его дочерью принцессой Шарлоттой, который был сделан в день парада Trooping the Colour в Лондоне, а точнее за его кулисами.