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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В честь Дня отца: в аккаунте Уэльских опубликовали трогательные фото принца Уильяма с детьми

Сегодня в мире отмечается Международный день отца.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Уильям с детьми

Принц Уильям с детьми / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Семья Уэльских поделилась в честь этого праздника двумя очень милыми фотографиями принца Уильяма с его тремя детьми.

Кенсингтонский дворец опубликовал сегодня две новые фотографии в своих аккаунтах в социальных сетях.

Принц Уильям с детьми / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Принц Уильям с детьми / © Instagram принца и принцессы Уэльских

На одном из снимков Уильям позирует со своими детьми на фоне дерева, обнимая принцессу Шарлотту и принца Джорджа, в то время как Луи стоит посередине между ними.

Милые новые семейные фотографии сопровождались посланием от королевских детей, в котором говорилось:

«С Днем отца, папа (до и после!) Мы любим тебя! G, C & L и добавлено эмодзи в виде сердца.

Принц Уильям с детьми / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Принц Уильям с детьми / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Фотографии были сделаны Джошем Шиннером в начале этого года в Норфолке, где у семьи Уэльс находится загородная резиденция Анмер-холл, где они любят проводить время на отдыхе.

Напомним, ранее мы рассказывали, где предпочитают отдыхать члены британской королевской семьи.

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