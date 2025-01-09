В честь ее 43-летия: Букингемский дворец опубликовал поздравления Кейт Миддлтон с днем рождения

По такому случаю Букингемский дворец опубликовал поздравления в своем Instagram.

На фото было простое и лаконичное пожелание: "С днем рождения принцессу Уэльскую".

Снимок, который был опубликован, совсем свежий. Этот кадр был сделан на Рождество 25 декабря 2024 года, после церковной службы в Сандрингеме. Кейт запечатлена в наряде изумрудного цвета и серьгах с топазами.

Принцесса Кэтрин / фото: The Royal Family

Также с днем рождения принцессу поздравил и ее муж - принц Уильям. Он опубликовал на их общей странице в Instagram особое и трогательное послание, а также новое фото супруги.

"Самой невероятной жене и матери. Сила, которую ты проявила за последний год, была замечательной. Джордж, Шарлотта, Луи и я так гордимся тобой. С днем ​​рождения, Кэтрин. Мы любим тебя. W", - написал он.

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