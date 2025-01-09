В честь ее 43-летия: Букингемский дворец опубликовал поздравления Кейт Миддлтон с днем рождения

9 января Кэтрин, принцесса Уэльская, празднует день рождения.
По такому случаю Букингемский дворец опубликовал поздравления в своем Instagram.
На фото было простое и лаконичное пожелание: "С днем рождения принцессу Уэльскую".
Снимок, который был опубликован, совсем свежий. Этот кадр был сделан на Рождество 25 декабря 2024 года, после церковной службы в Сандрингеме. Кейт запечатлена в наряде изумрудного цвета и серьгах с топазами.
Также с днем рождения принцессу поздравил и ее муж - принц Уильям. Он опубликовал на их общей странице в Instagram особое и трогательное послание, а также новое фото супруги.
"Самой невероятной жене и матери. Сила, которую ты проявила за последний год, была замечательной. Джордж, Шарлотта, Луи и я так гордимся тобой. С днем рождения, Кэтрин. Мы любим тебя. W", - написал он.
Читайте также:
- Именинница дня: какой Кейт Миддлтон была в детстве
- Вы точно этого не знали: пять причуд принцессы Уэльской Кэтрин
- Всегда была с улыбкой: вспоминаем все появления принцессы Кейт на публике в 2024 году