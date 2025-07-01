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В честь ее дня рождения: брат принцессы Дианы опубликовал детский снимок с сестрой
1 июля принцессе Уэльской Диане могло бы исполниться 64 года.
В честь этого дня ее младший брат, граф Чарльз Спенсер, опубликовал у себя в блоге в Instagram семейное фото, показав, как отмечали 6-й день рождения его сестры Дианы.
«Еще одно 1 июля, из далекого прошлого — 1967 года, если быть точнее: на празднование шестого дня рождения Дианы мой отец (стоит слева) — к огромному волнению — воспользовался услугами верблюда Берта из зоопарка Питерборо», — написал Спенсер.
Диана сидит верхом на верблюде, а спереди сидит ее брат Чарльз. Их молодой отец стоит рядом и улыбается, глядя на своих младших детей.
Чарльз Спенсер и ранее публиковал множество фотографий с детства, показывая, как они с сестрой выглядели в те времена.
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