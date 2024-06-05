В честь годовщины: брат принцессы Дианы поделился редким фото их матери Фрэнсис Шанд Кидд

3 июня исполнилось 20 лет со дня смерти Фрэнсис Шанд Кидд. По этому поводу ее сын Чарльз опубликовал в своем блоге архивный снимок. А поклонники пришли в восторг и в комментариях написали о сходстве Фрэнсис с ее младшей дочерью Дианой.

"Вспоминая мою мать, которая умерла 20 лет назад сегодня в возрасте 68 лет. Последние несколько лет у нее были ужасные с точки зрения здоровья, и я предпочитаю думать о ней в более счастливые времена. Здесь она выглядит довольно гламурно, в 60-х", - написал Чарльз.

На черно-белом снимке Фрэнсис, скончавшаяся в 2004 году в своем доме в Шотландии, позирует на пляже, одетая в жилет в тонкую полоску и с платком на голове.

Подписчики начали писать Чарльзу о том, как его покойная сестра Диана похожа на мать Фрэнсис.

"Я вижу в ней Диану", "Красивое фото", "Она была прекрасной леди! Я тоже вижу там принцессу Диану!", "Ух ты, Диана выглядела точно так же, как она", "Боже, я вижу Диану в ее прекрасных глазах", - пишут фолловеры.

Напомним, ранее мы рассказывали, как мать принцессы Дианы бросила детей ради нового любовника и умирала в одиночестве.

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