В честь годовщины: Джеймс Миддлтон поделился неопубликованным ранее свадебным фото со своей женой Ализе

Джеймс Миддлтон поделился в блоге интимной фотографией со своей свадьбы с Ализе Тевене, которую опубликовал в честь их годовщины.

11 сентября младший брат Кейт Миддлтон написал трогательное поздравление своей жене в честь их третьей годовщины свадьбы и поделился ранее не публиковавшимся снимком с их свадьбы в сентябре 2021 года.

Джеймс и Ализе поженились во Франции, откуда родом невеста. На новом фото они целуются в поле, а рядом запечатлены две их собаки.

"Je t'aime, mon cœur", — написал он в Instagram с эмодзи в виде белого сердца. "С годовщиной, Ализе. Наша третья годовщина свадьбы, как мужа и жены, вторая без Эллы, но первая как родителей".

Напомним, в октябре 2023 года у пары родился первенец - сын Иниго. Семья ведет достаточно не публичный образ жизни и редко выкладывает фотографии. Только по особенным семейным датам брат Кейт Миддлтон радует подписчиков своего Instagram.

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене / Фото: Instagram Джеймса Миддлтона

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