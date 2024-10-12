В честь годовщины: принцесса Евгения опубликовала снимок с поцелуем со своей свадьбы

12 октября 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке состоялась свадьба внучки королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Замуж тогда вышла принцесса Евгения - младшая дочь принца Эндрю, герцога Йоркского, и Сары, герцогини Йоркской.

Избранником принцессы стал Джек Бруксбэнк - британский бизнесмен. Вначале пара обвенчалась на роскошной церемонии, а затем отправилась праздновать на торжественный банкет, где Евгения появилась в платье от американского бренда Zac Posen, которое имело длинные рукава, плиссированную юбку и было выполнено в цвете "английская роза".

С того дня прошло уже шесть лет и поэтому Евгения, у которой есть своя страница в Instagram, опубликовала фото, которое ранее не показывала публике. Это был нежный снимок свадебного поцелуя с ее свадьбы.

"Самый лучший день в моей жизни, когда мы с тобой поженились... С 6-й годовщиной, моя любовь", - написала Евгения под фото.

Похоже, что пример принцесса взяла со своей старшей сестры - принцессы Беатрис, которая в июле тоже показала фото с поцелуем со своей свадьбы, которое ранее не публиковала в Сети.

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