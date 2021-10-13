В честь годовщины: принцесса Евгения поделилась неопубликованным ранее фото со свадьбы

Вчера, 12 октября, принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк отпраздновали третью годовщину со дня их свадьбы.

Мы вспоминали какой была красивая свадьба принцессы Йоркской в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Также принцесса Евгения поделилась в своем блоге в Instagram личной фотографией, на которой запечатлена в объятиях мужа Джека.

"С юбилеем, любовь моя .. 3 года сегодня !!", - написала под снимком Евгения.

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На фото принцесса Йоркская запечатлена в своем втором свадебном платье, которое она надела на вечерний банкет. Это более закрытое платье от американского дизайнера Zac Posen с корсетом, пышной плиссированной юбкой цвета "английская роза". Платье великолепно сидело на фигуре принцессы. Жаль, снимков, на которых видно спину, нет, возможно, оно также было с глубоким вырезом на спине. Напомним, свадебный наряд Евгении от Peter Pilotto был как раз с глубоким вырезом, принцесса хотела подчеркнуть свой шрам, который появился у нее после операции по борьбе со сколиозом.

Свадьба принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка / Associated Press

9 февраля 2021 года принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк впервые стали родителями. У них родился сын Август Филлип Хоук Бруксбэнк.

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