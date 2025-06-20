В честь годовщины: шведский королевский дворец опуликовал фотографии со свадьбы кронпринцессы Виктории и ее родителей

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль в день своей свадьбы / © Getty Images

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В честь юбилея в Instagram шведской королевской семьи опубликовали несколько фотографий, причем не только кронпринцессы и ее мужа, но и королевы Сильвии (матери Виктории) и короля Карла Густава.

«19 июня Король и Королева празднуют годовщину своей свадьбы. ♥️

Свадьбы короля и королевы Швеции, а также их старшей дочери / © Шведская королевская семья/Instagram

Король и Королева празднуют 49-ю годовщину своей свадьбы. Сегодня Кронпринцесса и принц Даниэль женаты уже 15 лет и празднуют свою «хрустальную свадьбу», — говорится в подписи. Дворец сообщил, что снимки были сделаны Микаэлем Янссоном.

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Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль в день свадьбы в 2010 году / © Шведская королевская семья/Instagram

Напомним, свадьба Даниэля и Виктории состоялась 19 июня 2010 года, в 34-ю годовщину бракосочетания родителей принцессы. Церемония венчания прошла в Стокгольмском соборе, а свадебный банкет состоялся в Королевском Дворце.

Свадьба королевы Сильвии и короля Карла Густава в 1976 году / © Шведская королевская семья/Instagram

Более полумиллиона шведов встречали флагами свадебный кортеж кронпринцессы во время следования от церкви к замку. Несмотря на то, что Виктория выходила замуж за простолюдина, ее популярность среди шведов значительно выросла и продолжает расти с каждым годом.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images