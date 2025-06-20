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В честь годовщины: шведский королевский дворец опуликовал фотографии со свадьбы кронпринцессы Виктории и ее родителей
19 июня кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль отпраздновали пятнадцатую годовщину со дня своей свадьбы.
В честь юбилея в Instagram шведской королевской семьи опубликовали несколько фотографий, причем не только кронпринцессы и ее мужа, но и королевы Сильвии (матери Виктории) и короля Карла Густава.
«19 июня Король и Королева празднуют годовщину своей свадьбы. ♥️
Король и Королева празднуют 49-ю годовщину своей свадьбы. Сегодня Кронпринцесса и принц Даниэль женаты уже 15 лет и празднуют свою «хрустальную свадьбу», — говорится в подписи. Дворец сообщил, что снимки были сделаны Микаэлем Янссоном.
Напомним, свадьба Даниэля и Виктории состоялась 19 июня 2010 года, в 34-ю годовщину бракосочетания родителей принцессы. Церемония венчания прошла в Стокгольмском соборе, а свадебный банкет состоялся в Королевском Дворце.
Более полумиллиона шведов встречали флагами свадебный кортеж кронпринцессы во время следования от церкви к замку. Несмотря на то, что Виктория выходила замуж за простолюдина, ее популярность среди шведов значительно выросла и продолжает расти с каждым годом.