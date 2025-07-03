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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В честь годовщины свадьбы: дворец Монако опубликовал фото Шарлин и Альбера II

Княжеский дворец Монако таки поздравил княгиню Шарлин и князя Альбера II с 14-й годовщиной свадьбы.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлин и князь Альбер II

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Пара праздновала это событие 1 и 2 июля, так как именно в эти дни в 2011 году состоялась их громкая свадьба.

В Instagram княжеской семьи было опубликовано фото Шарлин и Альбера, на нем княгиня запечатлена в белом макси-платье на обно плечо, у нее в руках букет красных роз, а князь одет в белый пиджак, белую рубашку, галстук-бабочку и черные брюки.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

«Поздравляем с годовщиной свадьбы Его Высочества князя Альбера II и княгиню Шарлин», — говорится в подписи к фото.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие два образа выбрала для своей свадьбы Шарлин Уиттсток, когда выходила замуж на князя Монако, и кто был их дизайнерами.

Свадьба Шарлин и Альбера II / © Getty Images

Свадьба Шарлин и Альбера II / © Getty Images

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