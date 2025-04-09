В честь годовщины свадьбы: дворец поделился подборкой кадров Чарльза и Камиллы

Свадьба Чарльза и Камиллы / © Getty Images

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Чарльз и Камилла поженились на гражданской церемонии в Виндзорской ратуше 9 апреля 2005 года, будучи знакомыми с 1970-х годов.

Букингемский дворец опубликовал в честь их годовщины новое видео в соцсетях. На кадрах можно увидеть влюбленную пару во время различных мероприятий на протяжении всех лет их брака.

Кадры, включающие также отрывок их танца. А в подписи написано: «20 счастливых лет!».

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