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В честь годовщины свадьбы: дворец поделился подборкой кадров Чарльза и Камиллы
Сегодня, 9 апреля, король Чарльз и королева Камилла отмечают двадцатую годовщину со дня, когда они поженились.
Чарльз и Камилла поженились на гражданской церемонии в Виндзорской ратуше 9 апреля 2005 года, будучи знакомыми с 1970-х годов.
Букингемский дворец опубликовал в честь их годовщины новое видео в соцсетях. На кадрах можно увидеть влюбленную пару во время различных мероприятий на протяжении всех лет их брака.
Кадры, включающие также отрывок их танца. А в подписи написано: «20 счастливых лет!».
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