В честь годовщины свадьбы: Кейт и Уильям опубликовали фото, которым напугали поклонников

Принц и принцесса Уэльские, которые сегодня празднуют тринадцатую годовщину со дня своей свадьбы, поделились новой неизданной ранее свадебной фотографией.

Снимок фотографа Милли Пилкингтон, которая делала несколько фотосессий для пары, Уэльские опубликовали в социальных сетях с подписью: "В этот день 13 лет назад!"

Кадр выбрали черно-белый, что удивило королевских поклонников.

"Поздравляю с годовщиной свадьбы! Не могу поверить, что прошло 13 лет. Посылаю вам обоим много любви в этот особенный день", - написал один из них.

Другие же обратили внимание на цвет фотографии.

"Черно-белое фото? Это меня пугает!".

"От черно-белой фотографии у меня чуть не случился инфаркт...".

"Это черно-белое изображение меня очень напугало".

И таких комментариев под снимком много.

Вероятно, подписчики пары напуганы из-за того, что именно черно-белым снимком дворец поделился, когда умерла королева Елизавета II. В связи с тем, что принцесса Уэльская сейчас проходит лечение от рака, публикация такой фотографии вызывает смешанные чувства.

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