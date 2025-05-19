В честь годовщины свадьбы: Меган Маркл показала милые личные фото с мужем и детьми

Гарри и Меган / © Associated Press

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Герцогиня Сассекская поделилась фотографией своей магнитной доски, на которой висит множество разных фотографий пары, а также их семьи, свадебные снимки, множество кадров, которые публика никогда ранее не видела, например, Меган на последнем месяце беременности или фотографии с УЗИ ее детей, а также маленькие Арчи и Лилибет — сын и дочь пары.

«Семь лет брака.

Целая жизнь историй.

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Спасибо всем вам (будь то рядом с нами или на расстоянии), кто любил и поддерживал нас на протяжении всей нашей истории любви — мы ценим вас.

С годовщиной! ❤️», — написала под фотографией Меган.

Фото Меган Маркл, instagram.com/meghan / © Instagram Меган Маркл

Снимки на доске и правда великолепные, вот только не прошло и получаса, как Меган (или кто-то из ее помощников) удалил пост с Instagram. Возможно, перепутали фотографию, и герцогиня Сассекская хотела поделиться совсем другим фото.

Вскоре снимок вернулся на страницу, просто с небольшой цветокоррекцией, но все фото остались на месте.

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Фото Меган Маркл, instagram.com/meghan / © Instagram Меган Маркл

Напомним, сегодня мы делились с вами историей создания свадебного наряда Меган Маркл.

Свадьба Гарри и Меган, 2018 год / © Associated Press