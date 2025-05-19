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В честь годовщины свадьбы: Меган Маркл показала милые личные фото с мужем и детьми
Меган Маркл только проснулась и сразу же опубликовала пост в Instagram, отметив седьмую годовщину свадьбы с принцем Гарри.
Герцогиня Сассекская поделилась фотографией своей магнитной доски, на которой висит множество разных фотографий пары, а также их семьи, свадебные снимки, множество кадров, которые публика никогда ранее не видела, например, Меган на последнем месяце беременности или фотографии с УЗИ ее детей, а также маленькие Арчи и Лилибет — сын и дочь пары.
«Семь лет брака.
Целая жизнь историй.
Спасибо всем вам (будь то рядом с нами или на расстоянии), кто любил и поддерживал нас на протяжении всей нашей истории любви — мы ценим вас.
С годовщиной! ❤️», — написала под фотографией Меган.
Снимки на доске и правда великолепные, вот только не прошло и получаса, как Меган (или кто-то из ее помощников) удалил пост с Instagram. Возможно, перепутали фотографию, и герцогиня Сассекская хотела поделиться совсем другим фото.
Вскоре снимок вернулся на страницу, просто с небольшой цветокоррекцией, но все фото остались на месте.
Напомним, сегодня мы делились с вами историей создания свадебного наряда Меган Маркл.