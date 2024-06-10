В честь именинницы: шведская королевская семья поделилась фото принцессы Мадлен

Мадлен – младшая дочь королевы Сильвии и короля Карла Густава и младшая сестра будущей королевы Швеции – кронпринцессы Виктории. Сегодня ей исполнется 42 года.

В Instagram шведской королевской семьи опубликовали фото именинницы и ее семьи.

"Сегодня день рождения принцессы Мадлен, ей 42 года.

Принцесса Мадлен и ее семья сейчас переезжают домой в Швецию. После нескольких лет жизни за границей принцесса и мистер Кристофер О'Нил решили, что семья пока будет жить в Стокгольме", - говорится в сообщении.

На фотосессию принцесса приехала в голубом жакете, юбке-плисе и обута в туфли-лодочки на каблуках. Ее дочери были одеты в похожие голубые наряды и обуты в балетки, а сын был в черном костюме, белой рубашке и с голубым галстуком, как и его отец.

Напомним, недавно принцесса Мадлен делилась фотографиями и показывала, как ходила на прогулку со своими дочерьми.

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