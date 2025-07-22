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В честь именинника принца Джорджа: Уэльские опубликовали милое видео со своими детьми
Кейт и Уильям Уэльские поделились не только новым портретным фото своего старшего сына — принца Джорджа — которому сегодня исполнилось 12 лет, но и опубликовали видео.
Семья поделилась видеороликом, где запечатлены все трое детей Уэльских — Джордж, Луи и Шарлотта.
Ролик был снят недалеко от дома семьи Уэльских Анмер-холл в поместье Сандрингем, в Норфолке, весной 2025 года, где они обычно проводят школьные каникулы.
В ролике показано, как троица гуляет по зеленым лужайками держась за руки и позирует для фотографий. Также Шарлотта и Джордж подняли на руки младшего брата Луи, а он задорно смеялся в этот момент.
Рядом с роликом было размещено простое сообщение: «Сегодня 12!» с эмодзи в виде конфетти.
Милое новое видео напоминает то, которое было опубликовано в апреле на 7-летие принца Луи, когда его официальную фотографию также сделал любимый фотограф семьи Уэльских — Джош Шиннер.
Ролик опубликовали после того, как Кенсингтонский дворец поделился новым фото в честь 12-летия принца Джорджа.
Напомним, мы уже рассказывали вам ранее, что изменится для наследника британского престола с момента, когда ему исполнилось 12 лет.