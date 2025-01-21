В честь инаугурации: король Чарльз отправил личное послание Дональду Трампу

Король Чарльз направил личное послание президенту Дональду Трампу в честь его инаугурации, которая состоялась 20 января в Вашингтоне.

Личное послание монарха отражало неизменные особые отношения между Великобританией и США, сообщили об этом в Букингемском дворце.

Трамп испытывает сильную симпатию к королевской семье Великобритании и недавно встретился с принцем Уэльским во время своего визита во Францию ​​на торжественное открытие собора Парижской Богоматери.

Пока дворец не анонсировал никаких входящих или исходящих государственных визитов, но в следующем году король и королева могут быть приглашены в Вашингтон, чтобы отметить 250-ю годовщину подписания Декларации независимости Соединенных Штатов.

Мелания Трамп и Дональд Трамп во время инаугурации / Фото: Getty Images

Напомним, супруга Дональда Трампа – Мелания – ранее рассказывала, что ее связывает теплая дружба с королем Чарльзом и они ведут переписку. Об этом она написала в своих мемуарах.

Дональд и Мелания Трамп с королем Чарльзом и королевой Камиллой / Фото: Associated Press

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