В честь инаугурации: король Чарльз отправил личное послание Дональду Трампу

Король Чарльз направил личное послание президенту Дональду Трампу в честь его инаугурации, которая состоялась 20 января в Вашингтоне.
Личное послание монарха отражало неизменные особые отношения между Великобританией и США, сообщили об этом в Букингемском дворце.
Трамп испытывает сильную симпатию к королевской семье Великобритании и недавно встретился с принцем Уэльским во время своего визита во Францию на торжественное открытие собора Парижской Богоматери.
Пока дворец не анонсировал никаких входящих или исходящих государственных визитов, но в следующем году король и королева могут быть приглашены в Вашингтон, чтобы отметить 250-ю годовщину подписания Декларации независимости Соединенных Штатов.
Напомним, супруга Дональда Трампа – Мелания – ранее рассказывала, что ее связывает теплая дружба с королем Чарльзом и они ведут переписку. Об этом она написала в своих мемуарах.
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